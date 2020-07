Calenda, stoccata ad Acquaroli: «E' stato un idiota, ma chi è di destra non è per forza fascista» | VIDEO

Carlo Calenda, leader di Azione, ha presentato il suo libro “I mostri” al Belvedere di Posatora. Prima di salire sul palco si è concesso alle nostre domande rispondendo sulla questione regionali e sull’ormai nota cena di Acquasanta che ha gettato Francesco Acquaroli nell’occhio del ciclone. «SI è comportato da idiota, ma questo non significa che chi è di destra è per forza un fascista» ha risposto Calenda, che poi ha affrontato il tema delle elezioni: «Azione si presenterà dando una mano al candidato di centrosinistra, anche candidando qualcuno nelle lista, ma solo se non ci sarà alleanza con il Movimento 5 Stelle». Poi gli argomenti “sanità” e “scuola”. L’intervista video.