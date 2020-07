Acquaroli: «Alleanza Pd- M5S? Sarebbe un segno di grande debolezza» | VIDEO

Il ciclo di incontri con i candidati alla presidenza della Regione Marche prosegue con Francesco Acquaroli, in rappresentanza del centrodestra. «Un’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle? A poche settimane dal via della campagna elettorale sarebbe un grave segno di debolezza da parte loro» ha detto Acquaroli, che poi ha parlato di quelle che secondo lui sono le priorità per la regione: infrastrutture, ricostruzione, trasporti ma soprattutto un nuovo piano sanitario che prevede anche la riapertura dei centri di soccorso territoriali. La nostra intervista video.