Regionali 2020, Brambilla lancia la Dai Prà: «Difende i diritti degli animali» | VIDEO

In un videomessaggio del Movimento Animalista, Michela Vittoria Brambilla lancia la candidatura di Teresa Stefania Dai Prà alle prossime elezioni regionali: «Cari amici delle Marche, mi rivolgo a tutti voi che amate gli animali. Avete una grande occasione. Potete eleggere nel vostro consiglio regionale una persona che condivide i nostri ideali e persegue i nostri obiettivi- dice la Brambilla- Teresa Stefania Dai Prà da anni lotta contro il degrado di Ancona per tutelare l’ambiente, la salute dei cittadini e i diritti degli animali. Nel suo programma ci sono anche sostegno alle spese veterinarie per le persone indigenti, la lotta all’abbandono e ai maltrattamenti, l’adozione responsabile e il libero accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Queste bellissime idee devono diventare realtà».