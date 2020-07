Rilancio Marche, la via di Tajani: «Vinciamo e cambiamo il porto di Ancona» | VIDEO

«Il porto di Ancona non ha pescaggio sufficiente per far attraccare le grandi portacontainer e per questa ragione le imprese marchigiane devono imbarcare le proprie merci da altri porti». Parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, oggi in città per la presentazione del simbolo e di alcuni candidati in vista per le prossime regionali- Il rilancio della città, della regione e della stessa Italia, secondo Tajani, passa anche per un collegamento diretto tra i porti di Ancona e Civitavecchia. Le sue parole.