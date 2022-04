Droga nell'auto, ma il nascondiglio è singolare | VIDEO

Il singolare nascondiglio trovato da un 32 enne che, secondo la questura, trasportava marijuana da Jesi ad Ancona. Gli 11 involucri erano stati nascosti in un doppiofondo del paraurti anteriore e con accesso dal passaruote. L'uomo, che lavora in una fabbrica jesina, è stato arrestato e si trova a Montacuto. In casa c'era anche materiale da confezionamento e da taglio.