Droga nelle Marche, il nuovo canale passa per l'Europa del Nord: Guardia di Finanza in allerta | VIDEO

Il generale di brigata Alessandro Barbera, comandante della Guardia di Finanza Marche, parla dell'arrivo di droga nelle Marche fa il punto sull'approvigionamento di droga nelle Marche e indica il canale del Nord Europa come quello su cui si è alzato il livello di allerta degli investigatori. Per quanto riguarda il bilancio 2023, le attività ispettive hanno consentito di individuare 325 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 534 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti, inoltre, 9 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 474, di cui 3 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 48 milioni di euro.

Sono state avanzate 149 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 157 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 8.300 kg di prodotti energetici. Oltre 200 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 1,35 quintali di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 2 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 209 soggetti, di cui 2 denunciati all’Autorità Giudiziaria.