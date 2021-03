In casa c'è la droga, blitz dell'unità cinofila: il ritrovamento | VIDEO

I finanzieri hanno trovato 235 grammi di hashish, 566 grammi di marijuana oltre a 2.585 euro in denaro contante ritenuto provento di spaccio. La droga era nascosta in camera da letto, nel garage ed in giardino. In manette un 25enne