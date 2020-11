Siamo in via Giacomo e Sergio Russi, una strada che incrocia via di Passo Varano. Alberto Caporalini sta rilasciando un’intervista alla nostra testata per criticare l’installazione di uno dei 12 dossi installati nell’arco di 2 chilometri. Le misure, nelle intenzioni del Comune, servono a ridurre la velocità di chi sfreccia in auto, scooter e furgoni. «Non servono a nulla, anzi sono pericolosi soprattutto quando piove» commenta Caporalini. Poi arrivano due residenti che in quei dossi, al contrario, vedono una misura necessaria. In strada scatta un breve battibecco, risolto comunque con l’esposizione civile di entrambi i punti di vista.