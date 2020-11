Donna trovata morta in casa: i soccorsi | VIDEO 

I soccorsi che nulla hanno potuto per salvare la donna di 86 anni, trovata ieri in un lago di sangue nel suo appartamento di via Vittorio Veneto ad Ancona. L’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica del 118 sul posto, insieme alla polizia scientifica e agli agenti della squadra volanti. Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di una morte dovuta a cause naturali. L’anziana viveva da sola e a trovare il corpo, grazie a un mazzo di chiavi secondario, è stato un vicino dopo l’allarme di un parente al quale la donna non rispondeva al telefono.