Donatori di midollo, è emergenza: scatta la settimana di reclutamento | VIDEO

La donazione di midollo osseo può salvare, in ogni parte del mondo, chi soffre di malattie ematologiche come leucemie, linfomi e mielomi. La compatibilità però è talmente bassa (1 su 100mila) che ogni donatore diventa fondamentale. In Italia, a causa del Covid, il reclutamento di nuovi donatori si è fermato per quattro mesi. Ora arriva la settimana dedicata, chiamata “Match it now!”. Michele Caporossi (Direttore Generale Azienda Ospedali Riuniti Ancona), Elvezio Picchi (Presidente Regionale Admo) e Alessandra Zoli (Responsabile regionale registro donatori) spiegano quali sono requisiti di chi può diventare donatore e l’importanza del gesto stesso.