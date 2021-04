Una sorpresa per l'estate, riapre il "Donaflor": ecco come sarà | VIDEO

Quando chiuse i battenti anconetani, falconaresi e non solo lo avevano salutato come uno dei locali notturni più in voga. Il vecchio Donaflor tornerà a vedere la luce, se tutto andrà bene entro la metà di maggio. Alessandro Coen, Max Azalei e Vito Cantarelli riaprono le porte dello locale che si trova sulla spiaggia esattamente al confine tra Ancona e Falconara. Una cosa però va chiarita: «Almeno per ora non sarà un locale notturno, ma vivrà di giorno con un'offerta che partirà dalla mattina e arriverà alla cena- spiega Coen- questo perché le normative entrate in vigore dopo la tragedia di Corinaldo non rendono percorribile questa strada». Come sarà dunque il nuovo-vecchio Donaflor? Musica, cibo e sport. Il resto lo spiegano gli stessi ragazzi.