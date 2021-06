Estate, eventi e discoteche: le ipotesi e le incertezze | VIDEO

Con l'organizzatore di eventi Alessandro Sartarelli abbiamo affrontato il tema delle discoteche e degli eventi estivi in riviera. Quando? Come? Le parole di chi lavora nel settore

Discoteche ed eventi estivi nella riviera. Come saranno? Quando e come si potrà tornare a ballare? Ad attendere le decisioni del governo sono gli amanti della vita notturna, ma anche gli stessi organizzatori. Tra le diverse attività Alessandro Sartarelli, fondatore di “Eventi Divertenti”, ha gestito per anni la discoteca a bordo piscina presso il Conero Golf Club di Sirolo. Si tornerà a ballare là a partire da luglio? E come? Dal "Green pass" per accedere alle ipotesi mascherina e distanziamento.