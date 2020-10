Aziende trasformate in discariche a cielo aperto, il sopralluogo dei finanzieri | VIDEO

Le immagini diffuse dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona mostrano le discariche abusive scoperte all’interno di un’area industriale nella provincia anconetana e in un’azienda agricola del maceratese. Nel primo caso, a nord del capoluogo marchigiano, i rifiuti sono costituiti perlopiù da scarti di materiale edilizio e di manutenzioni automobilistiche, ma si vedono chiaramente anche materassi e perfino giocattoli. Le indagini hanno appurato che i proprietari dell’area non sono direttamente responsabili dell’abbandono del materiale, ma si sono assunti l’onere di procedere al corretto smaltimento. Identificata la persona che ha abbandonato i rifiuti, a cui è stata elevata una sanzione amministrativa e su cui ora pende l’obbligo di provvedere a sue spese allo smaltimento nei centri autorizzati.

L’azienda del maceratese invece operava nella manutenzione del verde. In questo caso, sempre i finanzieri del Roan di Ancona, hanno scoperto che alcuni spazi erano illecitamente usati per lo stoccaggio di scarti di potature, sabbie miste, tappeti sintetici dismessi dai campi sportivi e scarti di demolizioni. Il proprietario dell’area, secondo le indagini, non era in possesso delle autorizzazioni ambientali ed è stato denunciato per le violazioni al testo unico sull’ambiente. Il terreno è invece stato sequestrato ed è stato messo a disposizione dell’Arpam per la campionatura prima della bonifica.