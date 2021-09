Frigo abbandonati, copertoni e rischio amianto: discarica abusiva sotto sequestro | VIDEO

I militari della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino hanno posto sotto sequestro un’area adibita a discarica abusiva di oltre 1.250 metri quadrati. Le indagini hanno avuto origine da alcune attività di controllo del territorio nella zona di Cagli, nel corso delle quali è stata individuata un’area privata (recintata) in cui si intravedevano cumuli di materiale di varia natura. Con l’aiuto degli elicotteri della Sezione Aerea di Rimini sono stati trovati cumuli di rifiuti, ma il gestore dell’area non risultava avere le autorizzazioni necessarie al loro trattamento. Nello specifico, sono stati trovati scarti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, speciali e in alcuni casi pericolose. Trovati anche 60 frigoriferi e congelatori, cinque metri cubi di copertoni usati, motori e parti meccaniche di diverse autovetture (alcuni dei quali percolanti olio), batterie per automobili, decine di biciclette e ingente materiale di scarto da lavorazione edile. Sono in corso anche approfondimenti sul materiale utilizzato per coprire un capanno: da accertare l’eventuale composizione in amianto.