Post-Covid, tutta la grinta di Urbisaglia: «Meglio di ieri, peggio di domani!» | VIDEO

Il video realizzato in clinica mostra i progressi del consigliere comunale, che sta recuperando dopo la battaglia contro il Covid. Diego Urbisaglia, impegnato nella riabilitazione, ha postato sulla sua pagina Facebook un video mentre cammina nel corridoio della struttura. Messaggio eloquente: «Meglio di ieri, peggio di domani!». Nella descrizione c'è tutta la cronistoria dell'incubo: dall'entrata a Torrette il 27 gennaio al primo video in cui riesce a muoversi sulle proprie gambe. In mezzo l'intubazione, il risveglio, l'impossibilità temporanea di utilizzare arti inferiori e braccia, ma anche: «mille dubbi e mille pensieri». Poi la pazienza, la costanza e il messaggio che tutti aspettavamo di sentire. O meglio, vedere.