Regionali, Diego Fusaro: «I buoni motivi per votare Vox Italia» | VIDEO

Il fondatore di Vox Italia-Marche, Diego Fusaro, ha incontrato a Senigallia il candidato alla presidenza della Regione Sabrina Banzato. «Bisogna votare per lei perché le sue battaglie riguardano il territorio ma sono ancorate alla cultura e sono connesse all’Italia intera come nel caso del Covid- ha detto Fusaro- i due poli principali, destra e sinistra, sono la garanzia che a vincere quello che già c’è. Sarà una battaglia dura ma abbiamo qualcosa in più, una visione del mondo e una carica culturale per far ripartire l’Italia. Le Marche possono essere un buon punto di partenza».