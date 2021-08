La danza del delfino al porto: «Forse un'intera famiglia» | VIDEO

Non è la prima volta che i delfini si fanno vedere al porto di Ancona, ma lo spettacolo è sempre eccezionale. Il video della nostra lettrice Francesca Scarpati

Un delfino al porto di Ancona, ripreso dalla nostra lettrice Francesca Scarpati a bordo di una barca. Lo spettacolo, seppur raro, non è nuovo nelle acque dello scalo. Le emozioni però sono sempre piacevoli. Evviva gli animali, evviva il mare. «I delfini erano diversi, presumiamo una famiglia e li abbiamo avvistati dalla nostra barca intorno alle 19.45 all imboccatura del porto di Ancona tra Marina Dorica e lo scalo commerciale- spiega l'autrice del video- poi si sono diretti in direzione nord verso Falconara. Abbiamo anche avvisato guardia costiera».