ANCONA - Da alcuni giorni vivono sotto la palafitta del ristorante. Bivacco improvvisato per un gruppo di extracomunitari a pochi passi dai bagnanti e sotto il locale "La Luna al Passetto". Indumenti stesi, sacchi a pelo e cartoni a terra. Per lavarsi? Ci sono le docce comunemente utilizzate anche dai bagnanti. Ecco come vivono.