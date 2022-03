VIDEO «Il sogno mio» e anche l'incubo di chi vuol sedersi

In via Panoramica le panchine dell'area verde sono coperte di scritte. Non è certo un modo invitante di godersi il panorama. Il tour prosegue lungo tutto il parco

ANCONA - Una scritta rossa gigante ricopre la panchina vista mare in via Panoramica. «Il sogno mio» c'è scritto. Di certo non è il sogno di chi vuole sedersi qui per ammirare il panorama.

In verità tutte le panchine dell'area verde che si trovano qui sono coperte di scritte e scarabocchi. I residenti rumoreggiano «ma la situazione - dicono - è così da mesi».