Il Comitato alza la voce: «Quartiere abbandonato, Comune "sparito" da un anno» | VIDEO

Un giro per via Torresi e zone limitrofe dove il comitato ha attivato diverse raccolte firme per sensibilizzare il Comune sul degrado. «L'incontro era stato promesso ma poi negato, noi insistiamo da un anno ma non ci riceve nessuno»

Con il Comitato di quartiere e lo Spazio Civico La Nostra Ankon abbiamo fatto un giro in via Torresi e zone limitrofe, tra marciapiedi ko, tetti in amianto e un edificio fatiscente dimenticato. Nelle case gestite da Comune ed Erap vengono segnalati anche episodi di danneggiamenti: «Manca un regolamento per gli spazi pubblici, il Comune e l'Erap però non ci sentono, anche su questo c'è un muro di gomma» dice uno dei portavoce, Daniele Ballanti. Poi giochi danneggiati, ferraglia sporgente e tombini ostruiti. La situazione nel filmato.