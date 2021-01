Torrette, un giro nel quartiere dei rattoppi | VIDEO 

Un sopralluogo per le vie di Torrette, tra staccionate cadenti che malamente difendono i pedoni dalle buche, alle buche stesse sul asfalto e marciapiedi. Teresa Stefania Dai Pra’, commissario comunale di Forza Italia Ancona, ha vissuto nel quartiere per oltre 20 anni. Ci ha accompagnato nel tour insieme al vice commissario Luca Mariotti e al responsabile degrado di Forza Italia Gianluca Morini. Buche ma non solo: in via Lambro i residenti chiedono chiarimenti sulla stabilità della zona inserita nell’area “grande frana”.