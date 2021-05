Ddl Zan e discriminazione: «Vi spieghiamo perché le attuali leggi non bastano» | VIDEO

Trecento persone con un messaggio in particolare che campeggiava su diversi cartelli: «L’odio non è un opinione». Ed è quello che meglio sintetizza il grido che si è levato oggi pomeriggio da piazza Cavour per chiedere l’approvazione e l’applicazione del Ddl Zan. Dito puntato contro l’omotransfobia e contro la discriminazione in generale. «Non possiamo più aspettare- ha detto Matteo Marchegiani, segretario Arcigay Ancona -l’introduzione di questo Ddl è il primo passo verso l’accettazione e l’inclusione». Tra le critiche che vengono mosse al testo di Alessandro Zan c’è quella, secondo il fronte del "no", di voler appesantire la normativa italiana che già prevede sanzioni per le violenze fisiche o verbali. Proprio a questo proposito, ecco le risposte della piazza.