In piazza per il Ddl Zan: «Uno schiaffo, ma non finisce qui» | VIDEO

In centinaia si sono ritrovati a piazza Cavour oggi pomeriggio per manifestare contro il voto che ha bocciato in Senato il Ddl Zan. Arcigay Comunitas Ancona e le tante associazioni presenti: «Non ci hanno neppure messo la faccia, ma non finisce qui»