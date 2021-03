David Mazzoni, omaggio al Borghetto prima della finale di Italia’s Got Talent | VIDEO

Un omaggio ad Ancona, alla storia della sua città, ma anche alla forza dei suoi cittadini, capaci di risollevarsi dopo ogni sventura, con impegno e caparbietà. Il luogo dove risuonano le note del “Miserere” è quello simbolo del monumento alla Frana del 1982 di Valerio Valeri, lo spazio è verde e a ridosso dell’antico sentiero del Borghetto (frazione distrutta dalla frana), la voce è quella di Davide Mazzoni, tenore per passione e finalista ad Italia’s Got Talent. Proprio l’artista di Collemarino ha voluto ricordare, in prossimità della sua partecipazione televisiva (domani sera, ndr), questo luogo prezioso e caro a tanti anconetani. Prezioso sia per la bellezza e il fascino del sentiero che collega Torrette alla zona della Palombella, sia per l’ormai prossimo 40ennale della Frana di Ancona. Ad accompagnarlo al pianoforte la pianista Agnese Sanna