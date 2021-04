CTP, riforma bocciata: «Non vogliono farci fare il nostro lavoro» | VIDEO

Poco più di due anni fa sono stati istituiti i Consigli Territoriali di Partecipazione, nati per recuperare l’esperienza di partecipazione democratica dei cittadini dopo la soppressione delle Circoscrizioni. Attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità e l’attività propositiva e consultiva sulle materie di interesse dei quartieri, l'obiettivo era quello di rendere più efficace la risposta dell’amministrazione comunale alle istanze dei cittadini. «Così non è stato- dicono i rappresentanti- i CTP non sono stati consultati preventivamente sugli atti fondamentali che riguardano la vita dei quartieri (bilancio, progetti urbanistici, piano degli investimenti e delle manutenzioni, piano della mobilità e dei parcheggi, piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche); le segnalazioni che provengono dai cittadini dei quartieri e puntualmente trasmesse dai CTP all’assessorato alla partecipazione democratica e alle manutenzioni, spesso non ricevono risposta; il bilancio partecipato ha escluso i CTP, anzi per il 2021 tale voce di bilancio è stata soppressa». Dopo la bocciatura di una proposta di modifica del regolamento da parte della commissione comunale, i rappresentanti si sono riuniti davanti a Palazzo del Popolo.