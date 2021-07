«Se sputi ad Ancona, poi arriva a Tahiti», l'appello di Giobbe Covatta per salvare il mare | VIDEO

Il popolare attore ad Ancona come testimonial, insieme a Moreno Cedroni, della campagna "Blue Crowdfunding" lanciata da Svim Agenzia di Sviluppo della Regione Marche

Una campagna di Crowdfunding per raccogliere, a partire da settembre, almeno 40mila euro in 60 giorni. E' la sfida di sostenibilità di "Blue Crowdfunding", campagna lanciata da Svim - Agenzia di Sviluppo della Regione Marche con il supporto operativo della Garbage Group e due volti d'eccezione come testimonial: Moreno Cedroni e Giobbe Covatta. Il progetto prevede la pulizia di precise aree della costa adriatica, porti e spiagge adiacenti, a cominicare dalla Riviera del Conero, Fano, Civitanova Marche e Senigallia.