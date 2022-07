Una mattinata in centro con i turisti sbarcati dalla Marella Explorer 2 e una chiacchierata con alcuni ristoratori, baristi e artigiani

Una mattinata in centro con i turisti sbarcati dalla Marella Explorer 2 e una chiacchierata con alcuni ristoratori, baristi e artigiani. Che città trovano i crocieristi in una non-domenica e con la città in piena vita? Le risposte degli inglesi e degli anconetani.