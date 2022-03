Stamura & Ettore, parte II: ancora risate per la Croce Gialla | VIDEO

ANCONA - Si erano sentiti ad inizio mese ma ora Stamura, la bidella del Pinocchio, ha chiamato per la seconda volta la Croce Gialla di Ancona. Al telefono, per la seconda volta consecutiva, ha trovato Ettore che è riuscita a calmarla. E’ in rete il secondo ed esilarante video promozione della Croce Gialla di Ancona per le donazioni legate al 5X1000. Un video divertente come il primo della serie, pubblicato ad inizio mese di marzo.