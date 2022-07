Italia verso il voto, gli anconetani e la (s)fiducia nella politica | VIDEO

ANCONA - Crisi di Governo, Italia verso il voto a settembre. Ad Ancona si rischia l'astensionismo? Un giro in centro tra voglia di voto e sfiducia nella classe politica. C'è chi vede nelle urne l'unica possibilità di riscatto per il Paese in tempo di guerra e pandemia. Altri, però, nella politica non ci credono più. Le voci della città.