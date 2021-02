Crediti di imposta inesistenti, scattano le denunce: in 59 nei guai | VIDEO 

Crediti d’imposta inesistenti, ceduti da società amministrate da prestanome ad altre aziende che hanno beneficiato di notevoli risparmi sulle imposte. Un sistema che ha permesso ai militari della Guarda di finanza di Macerata di rintracciare e denunciare 59 soggetti. Di questi, 56 sono accusati di aver usato i crediti fittizi per 14 milioni di euro e risponderanno di “indebita compensazione”. Gli altri 3 sono stati invece denunciati per “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi”: secondo le accuse, avrebbero beneficiato dei crediti, poi ceduti, per complessivi 5 milioni di euro. I militari hanno chiesto alla Procura il sequestro preventivo di 19 milioni di euro, pari alle imposte non versate.