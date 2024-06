Caos Ancona, tutta la delusione di Max: «Ora basta, sono svuotato. Forse vendo tutti i vessilli del bar» | VIDEO

Massimo Sturani, titolare del Maxi Bar (uno dei punti di riferimento della tifoseria biancorossa), commenta la situazione del club dorico e non esclude una vendita dei vessilli che hanno da sempre caratterizzato il suo locale. «Sono svuotato, i bambini arrivano in lacrime, chiedendo cosa succede e io non so cosa rispondere», spiega. Poi invita la società a metterci la faccia: «Impossibile che nessuno sapesse, ora dovete uscire fuori e spiegare».