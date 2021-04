Il contagio frena, ma lentamente: «Variante inglese e popolazione poco attenta» | VIDEO 

Nadia Storti, direttrice generale Asur, fa il punto sull’andamento dei contagi. Piccola strigliata alla cittadinanza, ma anche speranza: «La riduzione dell’incidenza ci ha dato respiro nelle strutture ospedaliere, la deenza media è molto lunga e dimettiamo di meno. Abbiamo però viaggiato per dei mesi con 150 pazienti che avevano bisogno di un letto, in questi giorni siamo sotto ai 50 e un risultato lo stiamo vedendo. L’aumento della copertura immunitaria per chi è stato a contatto con il virus e l’aumento dei vaccinati ci permetterà di far circolare di meno la malattia». E sulle vaccinazioni: «Non accalcatevi fuori dai centri vaccinali, è brutto dover mandare via perché non si ha il vaccino. Chiamaiamo noi se c'è possibilità di anticipare la somministrazione».