Saltamartini: «Se non ci saranno altre varianti, la "parentesi Covid" può passare» | VIDEO

L'assessore regionale alla Sanità non intende comunque abbassare la guardia sul virus. «Abbiamo dato indicazioni per la vaccinazione gratuita di eventuali profughi dall'Ucraina»

«La questione Covid la dobbiamo ancora valutare, ma la guardia non può essere abbassata. Molte persone non sono vaccinate e ieri abbiamo dato indicazioni sulla vaccinazione ad eventuali profughi ucraini. Se non ci saranno nuove varianti la parentesi Covid può passare, ma non passano le strutture che hanno operato per il Covid. Molti medici e infermieri che operavano nei centri vaccinali devono tornare nei reparti a curare patologie ordinarie, ma dobbiamo presentarci alla comunità con grandi capacità organizzative ed elevate capacità».