Ecco il nuovo (vecchio) corso, arredi in ferro addio: «Ora metteteci le panchine vere» | VIDEO

Un giro lungo corso Garibaldi dopo la rimozione degli arredi in ferro che, a quanto pare, non hanno mai convinto gli anconetani. Già, ma ora cosa serve?

Un giro lungo corso Garibaldi dopo la rimozione degli arredi in ferro che, a quanto pare, non hanno mai convinto gli anconetani. Qualcuno le ha indicate addirittura come pericolse, i più semplicemente preferiscono la via per com'è ora. Già, ma adesso cosa serve?