Un lupo si aggira di notte in città, intervengono i carabinieri | VIDEO

Un lupo si aggirava indisturbato questa notte in via Giannelli. Ad intercettarlo una volante del Norm della Compagnia di Ancona.

Erano circa le 2 di notte quando hanno visto il grosso animale selvatico aggirarsi tra le auto parcheggiate. Probabilmente alla ricerca di cibo. I carabinieri hanno notato che il lupo era ferito ad una gamba e, per evitare che venisse investito, hanno deciso di accendere i lampeggianti e di seguirlo in sicurezza fino a via del Conero dove si è dileguato nella folta vegetazione del monte. Complice l'ora tarda e le strade deserte tutto è andato per il meglio e subito le forze dell'ordine hanno allertato dell'episodio le autorità sanitarie competenti.