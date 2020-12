Come si fa il test sierologico: il nostro esame in farmacia | VIDEO 

Il test sierologico rapido permette di conoscere se in passato si è stati a contatto con il virus e se l’organismo ha sviluppato gli anticorpi. Ci siamo sottoposti all’esame nella farmacia Zecchini di Ancona, seguiti dal farmacista Stefano Papa. Il titolare Lorenzo Zecchini ribadisce: «Il risultato non ha la stessa valenza del tampone molecolare, si riferisce al passato e non ha alcuna valenza legale». Il test è semplice e si svolge in prima persona. Il farmacista fa soltanto supervisione. Perché non è possibile acquistarlo e farlo a casa? Per via del tracciamento dati. Il farmacista dovrà comunicare l’avvenuto test, con relativo esito, all’azienda sanitaria.