Le parole dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, dopo la somministrazione del primo vaccino anti-Coronavirus nelle Marche: «E’ un momento storico, adesso cominciamo a vedere la fine di un percorso importante. Nei primi giorni di gennaio arriveranno 38mila vaccini per tutto li personale sanitario, a marzo e aprile ci saranno altre centinaia di migliaia di dosi. Per settembre l’obiettivo è vaccinare 700 mila marchigiani, cioè la metà della popolazione». Sulla disponibilità del personale sanitario al test, Saltamartini ha spiegato che: «La percentuale è a macchia di Leopardo, varia in base ai singoli ospedali, abbiamo strutture in cui c’è il 40% della disponibilità al test fino ad altre dove ce n’è l’80%. Viviamo in una democrazia, siamo aperti a tutte le analisi critiche sui possibili effetti che il vaccino potrà determinare, ma sappiamo che di assoluto non c’è nulla quindi è legittimo anche il dissenso. Io mi vaccinerò nei primi giorni di marzo – ha concluso l’assessore- quando cioè toccherà alla popolazione con oltre 60 anni di età».