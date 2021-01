La campanella torna a suonare | VIDEO

Classi in presenza mista con alunni in carne e ossa ad occupare il 50% dei posti in aula e l’altra metà in collegamento da casa: «Una soluzione didattica non funzionale» secondo Maria Rita Fiordelmondo la dirigente del Volterra-Elia. Per il ritorno a scuola l’istituto si infatti organizzato diversamente: intere classi in presenza ma a rotazione, rispettando cpmunque il 50% dell'occupazione del plesso. Fuori dal "Volterra", le voci di nonni e genotori in attesa di accogliere nipoti e figli all'uscita del (nuovo) primo giorno di scuola.