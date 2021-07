Migliaia in centro, estasi azzurra: «Ma quale virus, è "morto" con la regina!» | VIDEO

Migliaia di anconetani si sono riversati al Passetto per festeggiare la vittoria dell'Italia ai campionati europei. Caroselli, petardi, cori e fuochi d'artificio in una serata in cui il Covid, evidentemente, ha fatto meno paura