La proposta di Acquaroli: «Zona gialla rafforzata» | VIDEO

Dalle Marche la proposta al ministro della Salute, Roberto Speranza, per essere inserite in una zona gialla rafforzata. Lo conferma il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ieri ha inviato una lettera al ministero. «Sono giuste tutte le misure che mettono in sicurezza i territori, ma sarebbe opportuno che queste misure venissero scelte dopo un confronto oggettivo territorio per territorio- dice il governatore-. Nella lettera a Speranza ho proposto, come fatto in passato, di introdurre delle ordinanze da parte della Regione con ipotesi di giallo rafforzato che consenta una maggiore operatività e maggiore respiro alle attività economiche durante la settimana ma poi nel weekend, quando il rischio di assembramenti è più elevato, si può arrivare a delle restrizioni da parte della Regione. Questo perché vedo una sofferenza molto forte su troppi settori». Parlando infine dell'attuale crisi di Governo l'ex parlamentare si è detto preoccupato per«l'incapacità di cogliere la gravita' della situazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo».

(Agenzia Dire)