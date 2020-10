Lo choc del calciatore: «Positivo da 50 giorni, ora ho dubbi sui tamponi» | VIDEO

Aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus lo scorso agosto, al rientro da una vacanza in Sardegna. Per Alessandro Castorina, calciatore dell’Osimana, il calvario tuttavia non è ancora terminato. E’ lo stesso centrocampista ad aggiornare sulla situazione con un video postato sul suo profilo Facebook: «Purtroppo per la seconda volta ho fatto il doppio tampone, al primo ero risultato negativo e al secondo positivo. Dovrò pazientare ancora un po', ma la situazione inizia ad essere molto pesante perché sono quasi 50 giorni e ho sinceramente anche dei dubbi sull’attendibilità di questi tamponi».