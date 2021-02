Paura e fiducia, morte e speranza: un anno di Covid ad Ancona | VIDEO

E' passato un anno dal primo caso Covid registrato nel nostro territorio. Questi ultimi, terribili, dodici mesi raccontate per voci e immagini. Dalla «Situazione molto seria» annunciata dalla Mancinelli alle prime vaccinazioni per gli over-80. In mezzo ci sono strade deserte di notte, imprenditori in difficoltà e una nave diventata il simbolo dell'ospitalità. C'e una città orgogliosa ma ci sono anche le gelide frasi di chi, ogni giorno, combatteva e combatte per strappare vite alla morte.