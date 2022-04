Controlli nei pronto soccorso veterinari, multato un direttore sanitario | VIDEO

Controlli nei pronto soccorso veterinari di diverse regione, Marche Comprese. Il programma di verifiche è stato predisposto per garantire prestazioni sanitarie veterinarie dignitose e coerenti con le esigenze di salute e benessere a favore degli animali che, soprattutto a seguito della pandemia da COVID-19, hanno aumentato la loro presenza nelle famiglie diventandone elemento integrante. I controlli hanno interessato anche la provincia di Ancona dove i carabinieri del N.A.S. supportati dai militari del locale Comando Provinciale Carabinieri hanno eseguito controlli in quindici diverse cliniche veterinarie dotate di pronto soccorso dove, in un caso, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa e sanitaria il direttore sanitario. Secondo quanto ricostruito, non aveva rispettato le norme sulla corretta tenuta dei registri di entrata ed uscita dei farmaci veterinari ad azione stupefacente. Per lui è scattata la sanzione sanzione di 500 euro.