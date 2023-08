I controlli dei Nas Ancona negli stabilimenti balneari | VIDEO

ANCONA- Nelle Marche, i Nas di Ancona hanno controllato 32 stabilimenti balneari con annessa attività ristorativa. Quindici sono risultati non in regola. Sono state comminate quattro sanzioni amministrative per un totale di 8.500 euro ed è scattata la segnalazione all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa per la presenza di inadeguatezze igienico sanitarie o strutturali. Sono stati anche sequestrati kg. 110 di prodotti ittici non tracciati e rinvenuti nei ristoranti. Nella provincia di Ancona invece i carabinieri hanno controllato 14 strutture, di cui sette segnalate all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa. In uno stabilimento balneare sono stati rivenuti 55 kg di prodotti ittici non tracciati ed è scattata la sanzione amministrativa da 1.500 euro.