«Basta politica virtuale!»: blitz in Comune, Consiglio sospeso | VIDEO

Blitz di alcuni consiglieri di opposizione oggi in sala Giunta, all'inizio dei lavori del Consiglio Comunale telematico. Il sit-in per chiedere il ritorno alle sedute in presenza, visto il miglioramento dei dati pandemici

Ancona in zona bianca. Le attività commerciali, sportive e non solo sono ripartite, ma il consiglio comunale si svolge ancora in via telematica. Alcuni consiglieri di opposizione hanno deciso quindi di dire "basta" e oggi pomeriggio hanno effettuato un vero e proprio blitz in sala Giunta, dove si stava per svolgere l'appello dell'ennesima seduta online. La richiesta è stata quella di ripartire con sedute in presenza, o quantomeno miste (presenza-telematica) lasciando ai singoli la scelta di come partecipare. Il Consiglio è stato momentaneamente sospeso e la richiesta è ora al vaglio di una riunione dei capigruppo. Erano presenti: Francesco Rubini (Altra Idea di Città), Maria Grazia De Angelis (Fratelli d'Italia), Antonella Andreoli (Lega), Daniele Berardinelli (Forza Italia), Marco Ausili (Fratelli d'Italia), Angelo Eliantonio (Fratelli d'Italia), Stefano Tombolini (60100) e Arnaldo Ippoliti (60100).