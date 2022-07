«Sostenibilità e coraggio», "Altra idea" si presenta alle comunali e lancia Rubini candidato | VIDEO

Le parole di Francesco Rubini, candidato sindaco per "Altra idea di città" alle prossime comunali di Ancona. «La città è cambiata in questi anni, ma in peggio- ha detto Rubini- colpa di scelte politiche sbagliate, ma siamo cambiati anche noi. Eravamo una novità, ora siamo un movimento radicato che ha condiviso battaglie chiave e sulla base di questo vogliamo coinvolgere intorno a noi un progetto di vera alternativa per il governo cittadino».