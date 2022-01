«Bimbi in sala operatoria? Trasformo la paura nel loro sogno» | VIDEO

La "ricetta" dello strambo dottor "Pupozzi", che si aggira nel reparto di cardiochirurgia strappando ai bambini un sorriso e allontanando la paura. Ci ha spiegato come fa

La "ricetta" dello strambo dottor Pupozzi (Walter Caccioppola), che si aggira nel reparto di cardiochirurgia strappando ai bambini un sorriso e allontanando la paura. Ci ha spiegato come fa. Non chiamatelo clown: «Prendo le basi della clownterapia, ma le applico al rapporto con i piccoli. Se devono fare un intervento? Inizia un gioco, che in realtà parte dal giorno prima...»