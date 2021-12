La rivincita di Cinzia, dal tumore ai mondiali di pole dance | VIDEO

Ha sconfitto il tumore al seno, ha deciso di praticare la pole dance e alla sua seconda gara in assoluto si è classificata al terzo posto ai campionati del mondo. La storia di Cinzia Colantuoni

Tra le canzoni sulle quali ha costruito la sua performance di pole dance al PalaDozza di Bologna c’era “Vince chi molla”, di Nicolò Fabi. Il bello è che Cinzia Colantuoni, a mollare non c’ha mai pensato. Anzi. Ha centrato il podio ai campionati del mondo Master 40. Terza, alla sua seconda gara assoluta e dopo aver sconfitto il cancro al seno. «A settembre ho fatto la mia prima gara al campionato italiano, sono arrivata seconda e mi sono classificata al mondiale. Il podio non me l’aspettavo, l’emozione è stata veramente tanta».