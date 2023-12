Cinghiali in città, il Comune autorizza la super-trappola: è vera emergenza? | VIDEO

Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha firmato ieri una ordinanza per la salvaguardia della pubblica incolumità, che autorizza a procedere al trappolamento dei cinghiali in area urbana attraverso l’attuazione di un progetto proposto dall'Associazione U.R.C.A. Marche (Unione Regionale Cacciatori dell’Appennino) e recentemente approvato con delibera della giunta comunale di Ancona. Il sistema consente di catturare interi branchi: i cinghiali continuano a entrare nella trappola per tutta la sessione di cattura e se alcuni esemplari del gruppo sono già dentro e non possono più uscire. Poi c'è l'abbattimento: cosa ne pensa chi frequenta il parco.