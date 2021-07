Invasione di cinghiali, 300 agricoltori al flash mob in Regione | VIDEO

Voci, parole e immagini del flash mob di Coldiretti, andato in scena questa mattina davanti alla sede della Regione Marche. 300 agricoltori chiedono misure per limitare i danni causati dai cinghiali a piede libero, ma anche sicurezza

«Nel corso della pandemia il contenimento dei cinghiali non è stato colpevolmente effettuato e questo ha causato un aumento considerevole della popolazione di ungulati.Per questo serve ora un piano straordinario di abbattimenti per riportare l’equilibrio in natura». Lo chiedono a gran voce gli agricoltori che questa mattina sono davanti alla sede della Regione Marche, ad Ancona, per il flash mob per dire #StopCinghiali. A livello nazionale Coldiretti ha calcolato un aumento della popolazione di ungulati del 15%. Una vera e propria invasione con i branchi che si spingono sempre più vicini ai centri abitati anche ad Ancona, mettendo a rischio non solo la tenuta economica dei territori ma anche la stessa incolumità delle persone.